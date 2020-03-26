Италию не устроил документ, принятый по итогам саммита лидеров G20, посвящённого борьбе с коронавирусом. О несогласии с документом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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Ранее лидеры «двадцатки» договорились вложить $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии COVID-19. Страны отметили важность принимать меры для борьбы с инфекцией совместно с ВОЗ, ООН, МВФ.
К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека, писал NEWS.ru.
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