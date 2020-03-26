https://static.news.ru/photo/c88df114-6f98-11ea-a055-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press

Италию не устроил документ, принятый по итогам саммита лидеров G20, посвящённого борьбе с коронавирусом. О несогласии с документом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Как отмечает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве, Италия отказалась подписывать документ даже после того, как добилась исключения из него упоминания Европейского механизма стабильности как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией. Премьер дал понять, что никто в Евросоюзе не думает о «взаимном погашении государственного долга». Каждая страна отвечает за свой государственный долг.

Ранее лидеры «двадцатки» договорились вложить $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии COVID-19. Страны отметили важность принимать меры для борьбы с инфекцией совместно с ВОЗ, ООН, МВФ.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека, писал NEWS.ru.