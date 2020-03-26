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Центробанк РФ рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года работать в режиме, аналогичном новогодним праздничным дням. При необходимости финансовые структуры должны составить список дежурных отделений, заявили представители ЦБ.

Банки обязаны в указанные даты обеспечить выдачу юридическим лицам средств для перечисления зарплаты сотрудникам, а также для других трат социальной направленности, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор также рекомендовал банкам сохранить...