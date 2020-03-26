Лидеры G20 сделали важное заявление. По итогам саммита, состоявшегося по видеосвязи, они договорились вложить $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии COVID-19.
Виртуальная встреча прошла в закрытом режиме. С российской стороны в онлайн-саммите приняли участие президент Владимир Путин, шерпа России (доверенное лицо) Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.
Мы привержены продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких действий, при которых будет избегаться ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли, — говорится в итоговом заявлении саммита.
Страны «двадцатки» договорились принимать меры для борьбы с пандемией совместно с ВОЗ, ООН, МВФ. Лидеры G20 отметили усилия Всемирного банка по оказанию помощи нуждающимся странам на фоне распространения COVID-19,
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин присоединился к совещанию G20 после разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. До этого политик примерно два часа разговаривал с представителями предпринимательских сообществ. Глава государства хотел закончить обсуждение, так как французский лидер уже был на связи, однако бизнесмены попросили его продолжить обсуждение.
Добавьте наши новости в избранные источники