https://static.news.ru/photo/a6372608-4734-11ea-9e7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знаком с опросом социологов о работе предыдущего состава правительства.

Что касается исследования, я не могу сказать — пока просто не знаком с деталями этого исследования, поэтому не могу ничего комментировать, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Левада-Центр выяснил, что 74% опрошенных россиян недовольны работой правительства. Они считают, что предыдущему составу кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым не удалось улучшить ситуацию в стране. 22% респондентов считают, что при правительстве Медведева дела в стране шли хорошо.

Ранее NEWS.ru писал, что новый премьер Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчётом о работе кабмина 15 апреля.