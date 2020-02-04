Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знаком с опросом социологов о работе предыдущего состава правительства.
Что касается исследования, я не могу сказать — пока просто не знаком с деталями этого исследования, поэтому не могу ничего комментировать, — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Левада-Центр выяснил, что 74% опрошенных россиян недовольны работой правительства. Они считают, что предыдущему составу кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым не удалось улучшить ситуацию в стране. 22% респондентов считают, что при правительстве Медведева дела в стране шли хорошо.
Ранее NEWS.ru писал, что новый премьер Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчётом о работе кабмина 15 апреля.
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