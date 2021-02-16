Песков не смог прокомментировать публикации о внесудебных расправах в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат журналистские материалы о внесудебных расправах в Чечне. Он не смог никак прокомментировать эти публикации.
Я не могу ответить. Не знакомился с этим материалом. Подобные материалы скорее касаются правоохранительных органов, надеюсь, им удалось с ними ознакомиться, — рассказал Песков журналистам.
Он заверил, что обязательно прочтёт этот материал.
15 февраля «Новая газета»
Как писал NEWS.ru, организация ЛГБТ-сеть заявила о похищении уроженцев Чечни в Нижнем Новгороде. По словам представителя организации Давида Истеева, двух уроженцев Чечни увезли в Гудермес. Их задержание может быть связано с активностью в Telegram-канале оппонентов властей региона. Молодые люди исчезли 4 февраля после визита силовиков. Перед этим один из чеченцев позвонил в организацию и попросил о помощи. Соседи рассказали, что видели в подъезде людей в чёрной форме.