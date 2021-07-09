Песков назвал несознательными отказывающихся от прививок россиян

Отказывающиеся прививаться от коронавируса россияне поступают несознательно. Из-за них будет сложно достичь полной вакцинации населения страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности, — сказал он.

Песков добавил, что власти будут стремиться к тому, чтобы в России было привито подавляющее большинство населения.

Он также отметил, что производство вакцин в стране наращивается, перебоев с их поставкой не будет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население и тогда страна станет передовой в борьбе с инфекцией. Она также отметила, что среди полностью прошедших процедуру вакцинации заражаются COVID-19 только 0,7%. При этом почти во всех таких случаях заболевание проходит в лёгкой форме.