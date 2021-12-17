Песков назвал главную задачу российских властей

Основной задачей российских властей является создание комфортных условий для российского и иностранного бизнеса и специалистов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и правительство много для этого делают, сообщает РИА Новости.

Что касается президента, то, вы знаете, он выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов здесь, для иностранных инвесторов, иностранных специалистов, — заявил Песков.

Власти планируют создать максимально комфортные условия для работы бизнеса и для работы специалистов.

Ранее сообщалось, что причиной высокой инфляции в России является «давление внешних и внутренних факторов», которое ощущается не только в российской, но и в мировой экономике. Противодействие этому требует очень сложной и постоянной работы, и ею активно занимаются в правительстве. Об этом также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокий уровень инфляции можно снизить за два-три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вместе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к уровню 4% в конце 2022 года.