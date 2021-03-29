Песков: изобретение вакцины от COVID — главное научное достижение 2020 года

https://static.news.ru/photo/c8c087aa-907b-11eb-bbc5-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал самым важным научным достижением 2020 года создание вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии «За верность науке».

Наверное, вакцина, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, что он считает главным научным открытием прошлого года.

На текущий день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. Первая из них — «Спутник V» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи — была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

13 октября 2020 года в Государственный реестр лекарственных средств была внесена «ЭпиВакКорона» от ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», а 20 февраля 2021 года зарегистрировали препарат «КовиВак», разработанный специалистами ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия способна обеспечить весь мир вакциной «Спутник V». По его словам, качество и безопасность вакцины не вызывают у него сомнений.