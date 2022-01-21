Песков допустил перенос послания президента из-за «омикрона»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства Федеральному собранию может отложиться на несколько недель из-за штамма коронавируса «омикрон», передаёт РИА Новости. По его словам, при организации Кремль будет принимать во внимание темпы распространения COVID-19.

Конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень вот этой кривой очередной волны. Если это будут пиковые значения, то наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель, — сказал Песков.

Он добавил, что власти уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий. Это, например, позволило провести в декабре большую пресс-конференцию президента в очном формате.

Песков также рассказал, что в условиях пандемии Путин предпочитает комбинированный режим работы. При этом он старается минимизировать публичные мероприятия.

В 2021 году Путин озвучил послание парламенту 21 апреля. Предстоящее послание станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для Путина. Традиционно в выступлении глава государства излагает оценку положения дел в стране и основные задачи на перспективу.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин выступит на этот раз со своим традиционным посланием Федеральному собранию в начале 2022 года. Как сообщалось, учитывая, что сроки такого обращения президента к истеблишменту и народу неоднократно менялись, будучи весьма гибкими, такой анонс был воспринят в качестве подтверждения усилившегося динамизма политики Кремля. А что касается предполагаемого содержания послания, то тут, как всегда, любые гадания выглядят контрпродуктивными. Президент, как известно, лично его редактирует и до последнего момента вносит в текст необходимые событийные коррективы.