Первый весенний гром прогремел в Московской области

https://static.news.ru/photo/8b202a74-7676-11ea-a365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Московской области 4 апреля прогремел первый весенний гром. Природное явление было замечено на северо-западе Подмосковья, в Истринском районе.

Погода в утреннее время была ясной и солнечной. Однако ближе к обеду над районом сгустились тучи, пошёл небольшой дождь, который перешёл в град. После этого погремел гром и небо озарила яркая вспышка молнии.

Гроза оказалась недолгой — она продлилась всего полчаса. Затем небо стало проясняться и выглянуло солнце, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в субботу, 4 апреля, в Москве будет тёплая погода с кратковременными дождями. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.