«Первый раз слышим»: на фабрике мебели ответили на сообщение о заложниках

Фото: topol-dt.ru

Воткинская промышленная компания

На мебельной фабрике «Воткинская промышленная компания» в Удмуртии ничего не знают о заложниках, про которых кто-то написал в записке, заявила замдиректора организации Елена Шамшурина «Газете.Ru». До этого сообщение со словами «Спасите, нас держат в заложниках», подписанное Иваном, попало к москвичу в коробке со стеллажом.

Мы первый раз слышим такое. Это бред точно какой-то, но не могу пока ничего сказать по этому поводу. Пока еще не слышали. Из полиции не приходили. Без понятия, мог ли кто-то [из сотрудников] это сделать, даже не знаю, — сказала Шамшурина.

Обнаруживший записку мужчина обратился с ней в правоохранительные органы, полиция начала выяснять обстоятельства случившегося.

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее рассказал, как россияне попадают в рабство. По его словам, чаще всего это случается с людьми без определённого места жительства. Есть и те, кто сознательно выбирает рабское состояние, соглашаясь с условиями хозяев. Например, человек спивается и нуждается в жилье и пище, отметил депутат.