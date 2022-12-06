Первый канал возобновил показ популярного ток-шоу Первый канал возобновил показ ток-шоу «Пусть говорят»

Фото: Первый канал

Новые выпуски телепередачи «Пусть говорят» появятся в эфире со вторника, 6 декабря, следует из программы передач Первого канала. Ток-шоу начнется в 19:50 по мск. Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что целая серия спецвыпусков посвящена необычным людям, таким как болгарская ясновидящая Ванга и американский бизнесмен Илон Маск.

Разбираемся, в чем феномен Ванги и почему ее пророчества продолжают сбываться и в наши дни. Узнаем, поддерживают ли ученые Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США, — сказал Борисов.

Российские каналы с начала спецоперации России на Украине отказались от части развлекательных программ в пользу информационных. Первый канал тогда сообщил, что развлекательные программы не выходили в эфир из-за того, что сетка канала была переделана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям.

В августе телеведущий Иван Ургант вернулся в эфир Первого канала впервые с начала спецоперации. Его интервью показали 20 августа в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», приуроченного к 85-летию режиссера. Зрители отметили, что это первое появление шоумена на экране после его антивоенного поста в соцсетях о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.