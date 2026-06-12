Перо чеснока сохнет на глазах: простой способ быстро понять причину и спасти урожай

Если перья чеснока вдруг начали желтеть, игнорировать это нельзя. Иногда причина совсем безобидная, а иногда можно потерять половину урожая. Опытные дачники советуют сначала внимательно посмотреть на сами листья — они подскажут, что происходит с растением.

Когда у чеснока желтеют только кончики перьев, чаще всего ему не хватает азота. Обычно это происходит сразу на всей грядке. В таком случае помогает азофоска: грядку предварительно поливают, а затем вносят удобрение по инструкции.

Если же перо желтеет у основания, становится мягким и скользким, виновата луковая муха. Такие растения уже не спасти — их нужно сразу убрать с грядки. Остальной чеснок поливают раствором из 10 литров воды и 3 столовых ложек нашатырного спирта.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что после обработки чеснок перестал массово желтеть. Она также советует чаще рыхлить почву и не переливать грядки — сырость только привлекает вредителей.

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