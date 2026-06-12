Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 09:00

Перо чеснока сохнет на глазах: простой способ быстро понять причину и спасти урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если перья чеснока вдруг начали желтеть, игнорировать это нельзя. Иногда причина совсем безобидная, а иногда можно потерять половину урожая. Опытные дачники советуют сначала внимательно посмотреть на сами листья — они подскажут, что происходит с растением.

Когда у чеснока желтеют только кончики перьев, чаще всего ему не хватает азота. Обычно это происходит сразу на всей грядке. В таком случае помогает азофоска: грядку предварительно поливают, а затем вносят удобрение по инструкции.

Если же перо желтеет у основания, становится мягким и скользким, виновата луковая муха. Такие растения уже не спасти — их нужно сразу убрать с грядки. Остальной чеснок поливают раствором из 10 литров воды и 3 столовых ложек нашатырного спирта.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что после обработки чеснок перестал массово желтеть. Она также советует чаще рыхлить почву и не переливать грядки — сырость только привлекает вредителей.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

Проверено редакцией
Общество
советы
чеснок
урожай
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенку понадобилась помощь комбустиолога после отдыха на пляже
«Предпосылок не просматривается»: Матвиенко об окончании кризиса на Украине
Путин назвал главные вдохновляющие ориентиры для россиян
В США развенчали миф о первом триллионере в истории
МИД Азербайджана направил поздравления с Днем России
Возросло число пострадавших после попадания БПЛА в многоэтажку в Татарстане
Украина потребует от союзников еще $20 млрд
Российский форвард стал звездой матча финала НХЛ
Аксенов раскрыл, что объединяет всех россиян
Главный дипломат Индии дал жесткий ответ на провокацию в сторону России
«Я не уверена»: Мендель усомнилась в создании украинского аналога Patriot
Жарю лук и делаю морковь фри: собираю салат «Любимый» с курицей — простые ингредиенты дают классный вкус не хуже ресторанных салатов
Стало известно о возможной госпитализации Бузовой после душа
Собянин сообщил об отражении еще трех дронов
Названы страны, которые убедили Трампа отменить удары по Ирану
Два аэропорта на Урале перестали работать
В Нижнекамске отменили массовые мероприятия из-за преступлений ВСУ
«Передовое государство»: Лукашенко направил поздравление Путину
На Западе разнесли план Зеленского и ЕС в отношении России
Беспилотник влетел в жилой дом в Татарстане
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.