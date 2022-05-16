Пермскому стрелку Бекмансурову продлили срок ареста до конца августа

Тимур Бекмансуров / Фото Максим Кимерлинг/РИА Новости

Дзержинский районный суд Перми продлил арест на три месяца студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, который в сентябре 2021 года устроил стрельбу в вузе, сообщает ТАСС. Обвиняемый присутствовал на заседании и не возражал против продления ареста.

Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Бекмансурову Тимуру на три месяца — до 20 августа 2022 года, — сказала судья.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.