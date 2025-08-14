Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 12:17

Перезагружаем плов: этот вариант покорил всю семью — готовлю регулярно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите разнообразить привычное меню? Попробуйте плов с булгуром — это вкусная и полезная альтернатива классическому рецепту. Булгур отлично сочетается с мясом и овощами, впитывает все ароматы и получается рассыпчатым. Такой плов станет настоящим открытием для вашей семьи!

Для приготовления вам понадобится 400 г баранины или говядины, 2,5 стакана булгура, лук, морковь, красный перец, томатное пюре и специи. Мясо обжарьте до румяной корочки, затем добавьте овощи и немного потушите. Влейте кипяток или бульон, добавьте промытый булгур и тушите под крышкой 15–20 минут на медленном огне.

Готовый плов должен настояться 10 минут — тогда он раскроет весь свой вкус и аромат. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью. Булгур делает плов более легким, но не менее сытным. Попробуйте этот рецепт — и он может стать вашим новым любимым блюдом!

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

еда
рецепты
булгур
плов
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.