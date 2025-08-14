Перезагружаем плов: этот вариант покорил всю семью — готовлю регулярно

Хотите разнообразить привычное меню? Попробуйте плов с булгуром — это вкусная и полезная альтернатива классическому рецепту. Булгур отлично сочетается с мясом и овощами, впитывает все ароматы и получается рассыпчатым. Такой плов станет настоящим открытием для вашей семьи!

Для приготовления вам понадобится 400 г баранины или говядины, 2,5 стакана булгура, лук, морковь, красный перец, томатное пюре и специи. Мясо обжарьте до румяной корочки, затем добавьте овощи и немного потушите. Влейте кипяток или бульон, добавьте промытый булгур и тушите под крышкой 15–20 минут на медленном огне.

Готовый плов должен настояться 10 минут — тогда он раскроет весь свой вкус и аромат. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью. Булгур делает плов более легким, но не менее сытным. Попробуйте этот рецепт — и он может стать вашим новым любимым блюдом!

