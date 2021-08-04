Переводчик Гоблин: памятник Сталину будет означать возвращение рассудка

Установка памятника Иосифу Сталину будет символизировать возвращение рассудка среди россиян. Об этом NEWS.ru заявил блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Когда началась перестройка, я сказал себе, что свобода будет, когда начнут рисовать карикатуры на Ленина, а рассудок вернётся, когда начнут ставить памятник Сталину. Вот, потихоньку подходим, — считает Пучков.

Согласно опросу Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом), 48% россиян заявили о поддержке идеи установить памятник советскому лидеру. Шесть лет назад идею об установке памятника поддерживали 36% граждан. По словам блогера, рост популярности Сталина не означает, что памятник установят в ближайшее время.

Если даже памятник Дзержинскому вернуть не могут, то что уж про Сталина говорить. Даже с Дзержинским манипулируют, спрашивают, кому ставить — ему или Александру Невскому, хотя речь на самом деле идёт о возвращении памятника Дзержинскому на место, — говорит Пучков.

По мнению переводчика, Сталина не надо восхвалять, но нужно заявить, что он руководил страной в самые страшные годы, делал 80% правильных вещей, 20% — неправильных, и «на этом покончить со всеми рассуждениями».

Ранее в Левада-Центре заявили, что открытие музея Сталина поддерживают 60% россиян, против выступают 30%. Сторонники открытия музея говорили либо о положительной роли советского вождя в истории страны, либо о необходимости «сохранять историю».