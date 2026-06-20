Перестань сушить рыбу на мангале. Этот трипл-соус заставит вас отложить шашлык

Перестань сушить рыбу на мангале. Этот трипл-соус заставит вас отложить шашлык

Я обожаю рыбу на углях, но вечно ее пересушивал. Пока не наткнулся на этот рецепт. Теперь только так: сочная, ароматная, с дымком.

Ингредиенты

Стейк семги — 4 шт., соевый соус — 4 ст. л., соус наршараб — 2 ст. л., устричный соус — 1 ст. л., розмарин — 1 веточка, тимьян сушеный — 1 веточка, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, зелень для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала медленно размораживаю стейки в холодильнике 6–8 часов, чтобы они остались сочными. Тем временем рублю листочки тимьяна и розмарина, смешиваю их с соевым, устричным соусом и наршарабом, добавляю соль и перец. Заливаю этим маринадом рыбу, накрываю пленкой и оставляю на час.

Жду, пока угли полностью прогорят и немного остынут. Выкладываю стейки на решетку и жарю по 6–7 минут с каждой стороны. Перед подачей посыпаю рубленой зеленью, идеально с овощами гриль.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Моя жена обычно не ест рыбу, а тут она сама попросила добавки! Меня удивило, как устричный соус с соевым создали такую глубокую, насыщенную глазурь на семге.