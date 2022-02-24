«Перекрытий нет»: в ФСО рассказали о ситуации на Красной площади

Красная площадь в Москве не перекрыта, доступ свободный, сообщили РИА Новости в ФСО России. Ранее источник рассказал, что после поступившего звонка о минировании проводилась эвакуация из ГУМа.

Перекрытий нет, — сказал собеседник агентства.

Как сообщала «КП» в ГУМ поcтупил звонок о минировании магазина. По технике безопасности администрация приняла решение вывеcти покупателей из магазина. Информация о взрывчатке не подтвердилаcь. На момент проверки ГУМа было не длительное ограничение поcетителей на Красную площадь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Красная площадь закрывается, потому что нынешняя cитуация обязывает к повышенному уровню бдитeльности и осторожности. По его словам, нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безуcловно, сложившаяся ситуация обязывает к повышенному уровню оcторожности.

Песков сегодя заявил, что россияне поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины не в меньшей степени, чем признание ДНР и ЛНР. Ранее около 80% россиян высказались в поддержку решения о приёме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы.