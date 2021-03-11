«Пенсию будут платить?»: Соловьёв прошёлся по Google за налоги с блогеров

https://static.news.ru/photo/b6a45e32-82cc-11eb-aeac-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Владимир Соловьёв высказался насчёт намерения Google взимать налоги с блогеров. Ведущий озадачился вопросом, что будет делать компания «для нас за наши налоги».

Речь идёт о налогах на блогеров, находящихся за пределами США, которые получают доход от рекламы. Именно их хочет обложить обязательствам Google, ссылаясь на американское законодательство.

А пенсию он тоже будет платить? Если он считает, что все, кто пользуется, являются налогоплательщиками, то возникает вопрос: а какую ответственность они берут на себя? Встречное: что они собираются сделать за наши налоги для нас? Как говорят классики, огласите весь список, пожалуйста. А то они такие трогательные, уже и налоги собирают, — иронично высказался Соловьёв в эфире своего YouTube-канала.

Сообщение о своих планах насчёт блогеров Google обнародовала после того, как Минцфры объявило о сборе налогов с блогеров в пользу государства. Изменение будет закреплено в федеральном законе и оно предусматривает исключение двойного налогообложения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская IT-компания Google вводит налог для видеоблогеров, включая россиян. Размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30.