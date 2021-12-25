Пенсионерам рассказали, где им в России лучше работается

Новое исследование показало, что наиболее благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичных регионах и в некоторых областях Центральной России. При этом худшие условия для работающих пенсионеров можно встретить на Алтае и в Чечне. Об этом сообщают РИА Новости.

В столичных городах многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то им значительно легче, чем пенсионерам в других регионах, найти новую. Большой отрыв и в целом высокие итоговые баллы у Москвы и Санкт-Петербурга, — сказано в исследовании.

Для расчетов использовались параметры, характеризующие уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста и долю безработицы среди этой группы граждан. Эксперты отмечают, что почти у всех регионов за два последних года показатель достаточно заметно снизился. При этом среди отстающих регионов снижение порой было даже более значительным. В частности, у Республики Алтай индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров сократился вдвое.

Ранее Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв заявил, что работающие пенсионеры придумали способ добиться индексации пенсии: они увольняются, а через пару месяцев вновь устраиваются на работу. За это время Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку.



