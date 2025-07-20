Пенсионерам противопоказаны эти овощи и ягоды с грядки: опасные дары сада

Некоторые овощи и ягоды с грядки противопоказаны пенсионерам, поскольку могут навредить им из-за возрастных изменений в организме. Врачи предупреждают: дары сада могут быть опасными.

Ревень и щавель содержат щавелевую кислоту, опасную при болезнях почек и подагре. Виноград с высоким гликемическим индексом провоцирует скачки сахара, а косточки раздражают кишечник. Сырая свекла (особенно в больших количествах) вызывает вздутие и повышает давление из-за нитратов.

Абрикосы и сливы слабят, что рискованно при склонности к диарее, а их косточки содержат токсичную синильную кислоту. Крыжовник и смородина с грубой кожицей могут травмировать слизистую желудка при гастрите. Острые сорта редиса и хрена опасны при язве и проблемах с сердцем. При наличии проблем со здоровьем обратитесь к врачу.

Ранее были названы диетические продукты, которые вредят здоровью пенсионеров.