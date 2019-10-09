https://static.news.ru/photo/a4e131ec-eab7-11e9-9279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ростовский областной суд признал виновным в государственной измене 72-летнего местного жителя Владимира Моргунова. Мужчина проведёт 12 лет в колонии строгого режима.

Государственное обвинение просило заключить пенсионера под стражу на восемь лет, передаёт « Интерфакс ».

Мужчина был задержан в ноябре 2012 года. Силовики провели обыск в его доме, где нашли два паспорта, несколько сим-карт и десять коробок из-под телефонов.

Следствие считает, что Моргунов лично встречался с работником иностранной спецслужбы и передавал секретную информацию. Встречи проходили на Украине.

Представители другой страны якобы интересовала экономическая и политическая ситуации Чертковского района Ростовской области. Кроме того, он хотел выяснить местонахождение военной техники на российской стороне.

Как ранее писал News.ru, жена обвинённого в госизмене российского учёного Виктора Кудрявцева сообщила, что в их квартире обнаружена прослушивающая аппаратура. По словам Ольги Кудрявцевой, она сначала приняла находку за детскую игрушку — у неё четверо внуков.