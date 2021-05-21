Пенсионер сжёг почту, пожелав её работникам «сдохнуть»

https://static.news.ru/photo/4475b3a6-ba3a-11eb-b040-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Кинель в Самарской области Анатолий Зенков устроил пожар в почтовом отделении, пожелав смерти его работникам. При этом он сам погиб в огне, сообщает Telegram-канал Baza.

Почтовое отделение № 1 мужчина посещал довольно часто. Он судился с бывшей супругой за имущество, и на его имя приходили судебные документы. Новая жена Зенкова получить их не могла, и ему приходилось делать это самому. Для мужчины это было сопряжено с трудностями, поскольку он передвигался на костылях.

В очередной раз пенсионер пришёл на почту 20 мая. Начальник отделения, зная вспыльчивость мужчины, лично обслужила его. Забрав письмо, Зенков ушёл, но через некоторое время вернулся с бутылками, в которых была горючая смесь.

С помощью одной из бутылок он устроил пожар в коридоре отделения. Когда одна из работниц почты хотела взять огнетушитель, пенсионер преградил ей путь. Со словами «Чтобы вы все сдохли» он бросил вторую бутылку в стойку операторов.

Работникам почты удалось своими силами потушить пожар. Мужчину они спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии сжёг заживо свою жену в ходе бытового конфликта. Он облил супругу бензином и поджёг. Та получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице.