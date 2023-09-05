Педиатр рассказала, какие заболевания грозят школьникам в учебном году Педиатр Татаркина: из-за статичных поз школьники могут повредить сердце и легкие

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С началом нового учебного года школьники все чаще начинают принимать статичные позы, они могут привести к проблемам с позвоночником и последующим болезням сердца и легких, рассказала в беседе с «Известиями» педиатр Ольга Татаркина. Она подчеркнула, что искривление позвоночника может нарушить работу всех внутренних органов. Врач посоветовала организовывать «физкультминутки» во время каждого урока в школе.

Здоровый позвоночник является залогом нормального функционирования всего организма. При его искривлении страдают в том числе и внутренние органы. Например, при сколиозе грудного отдела позвоночника нарушается работа сердца и легких. Изменения в шейном отделе позвоночника могут привести к нарушению кровотока в сосудах шеи, и как следствие, головным болям, повышенной утомляемости, нарушениям зрения, — отметила педиатр.

Кроме этого, она посоветовала детям не носить сумки и портфели на одном плече, а также заниматься оздоровительной гимнастикой во внеурочное время. По словам Татаркиной, это поможет снизить риски развития сколиоза.

Также врач заявила, что резкая смена обстановки, при которой школьники большую часть дня вынуждены находиться вне дома, сказывается на их нервной системе. К этому также добавляется стресс из-за необходимости находиться в коллективе, успеваемости в школе и страха разочаровать родителей. Чтобы избежать развития заболеваний нервной системы, Татаркина призывает родителей ставить на первое место комфорт ребенка, а не учебу и оценки.

Также педиатр посоветовала внимательно относиться к питанию ребенка.

Если питанию школьника не уделять достаточного внимания, то это несет угрозу здоровью его желудочно-кишечного тракта, а также создает риск дефицита необходимых питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Если ребенок голоден, его мозг теряет способность качественно усваивать учебный материал, — отметила врач.

Как рассказала ранее врач-педиатр, детский эндокринолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова, болезней, которые ребенок может принести из школы, довольно много, и большая часть из них — вирусные инфекции. По ее словам, наиболее распространенными угрозами здоровью являются такие вирусные заболевания, как грипп, корь и ветряная оспа. Она призвала родителей укреплять иммунитет ребенка: его питание должно быть сбалансированным, предпочтительны занятия спортом, необходимо высыпаться и минимизировать стресс.