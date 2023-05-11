Педагог предупредил об опасности при обучении детей работе с ИИ Учитель Ямбург назвал некомпетентных педагогов главной опасностью при обучении детей работе с ИИ

Главной составляющей обучения детей работе с искусственным интеллектом будет компетенция учителя, поэтому неграмотная реализация задачи чревата опасными последствиями, рассказал в беседе с НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Искусственный интеллект, нейросети — это реальность, потому спорить с этим бессмысленно. Их нужно использовать для развития критического мышления. Но при неграмотной реализации есть опасности. Все зависит от того, насколько квалифицирован учитель — надо их обучать, — высказал мнение Ямбург.

Педагог поддержал и идею использования нейросетей в борьбе с бюрократизацией образовательного процесса, но выразил сомнение в том, что «бумажную» работу удастся искоренить, так как бюрократическая нагрузка на учителей имеет особую природу, являясь по сути гиперболизацией функций контроля.

Было много постановлений со стороны правительства о снижении нагрузки, отчетности на учителей. При этом параллельно директор получает задачу прописать дорожную карту страниц на 50, как он это будет делать, — с иронией отметил Ямбург.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил включить в школьную программу обучение школьников работе с искусственным интеллектом. Депутат направил соответствующее обращение министру просвещения. По мнению Даванкова, навыки работы с нейросетями будут способствовать развитию у школьников критического мышления и подготовит их к рынку труда будущего. Кроме того, по мнению парламентария, искусственный интеллект можно использовать для снижения бюрократической нагрузки на педагогов.