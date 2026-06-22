Печенье и 3 банана, мну и катаю «Бомбочки»: простой десерт — если нужно быстро что-то подать к чаю

Печенье и 3 банана, мну и катаю «Бомбочки»: простой десерт — если нужно быстро что-то подать к чаю

Десерт «Бомбочки» — это простой вариант сладости без выпечки из доступных продуктов. Мягкие бананы, какао и хрустящее печенье создают идеальную текстуру: нежные внутри и слегка хрустящие снаружи шарики.

Для приготовления понадобится: 200 г песочного печенья, 3 спелых банана, 1 ч. л. какао-порошка, кокосовая стружка (по желанию).

Способ приготовления: печенье измельчите в крошку (в блендере или в пакете скалкой). Бананы разомните вилкой или толкушкой в пюре. Смешайте банановое пюре, какао и крошку печенья до однородной пластичной массы. Скатайте шарики. Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке или оставшейся крошке печенья. Уберите в холодильник на 30 минут для застывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить десерт «Бомбочки» и дала совет: добавьте в массу 2 ст. л. сгущенного молока для большей сладости. Также в центр шарика можно положить по кусочку ореха или сухофрукта.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Домашний» с творогом.