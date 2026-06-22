Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 20:00

Печенье и 3 банана, мну и катаю «Бомбочки»: простой десерт — если нужно быстро что-то подать к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Десерт «Бомбочки» — это простой вариант сладости без выпечки из доступных продуктов. Мягкие бананы, какао и хрустящее печенье создают идеальную текстуру: нежные внутри и слегка хрустящие снаружи шарики.

Для приготовления понадобится: 200 г песочного печенья, 3 спелых банана, 1 ч. л. какао-порошка, кокосовая стружка (по желанию).

Способ приготовления: печенье измельчите в крошку (в блендере или в пакете скалкой). Бананы разомните вилкой или толкушкой в пюре. Смешайте банановое пюре, какао и крошку печенья до однородной пластичной массы. Скатайте шарики. Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке или оставшейся крошке печенья. Уберите в холодильник на 30 минут для застывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить десерт «Бомбочки» и дала совет: добавьте в массу 2 ст. л. сгущенного молока для большей сладости. Также в центр шарика можно положить по кусочку ореха или сухофрукта.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Домашний» с творогом.

Проверено редакцией
Читайте также
Покупателям авто из Казахстана пришли «квитанции» с семизначными цифрами
Общество
Покупателям авто из Казахстана пришли «квитанции» с семизначными цифрами
Мигрант насиловал 11-летнюю кузину в Москве: как накажут растлителя?
Общество
Мигрант насиловал 11-летнюю кузину в Москве: как накажут растлителя?
Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу
Общество
Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу
Измельчаю орехи в блендере — через 10 минут шоколадные шарики в холодильнике: вкуснее трюфелей и без химии
Общество
Измельчаю орехи в блендере — через 10 минут шоколадные шарики в холодильнике: вкуснее трюфелей и без химии
Ни одного праздника без «Молочной девочки»: вкусный способ сделать торт без духовки — подаю с ягодами и шоколадом
Общество
Ни одного праздника без «Молочной девочки»: вкусный способ сделать торт без духовки — подаю с ягодами и шоколадом
Общество
рецепты
десерты
чаепития
Дарья Иванова
Д. Иванова
Печенье и 3 банана, мну и катаю «Бомбочки»: простой десерт — если нужно быстро что-то подать к чаю Десерт «Бомбочки» — это простой вариант сладости без выпечки из доступных продуктов. Мягкие бананы, какао и хрустящее печенье создают идеальную текстуру: нежные внутри и слегка хрустящие снаружи шарики.
200 г песочного печенья
3 спелых банана
1 ч. л. какао-порошка
кокосовая стружка (по желанию)
>
Печенье измельчите в крошку (в блендере или в пакете скалкой). Бананы разомните вилкой или толкушкой в пюре.
Смешайте банановое пюре, какао и крошку печенья до однородной пластичной массы. Скатайте шарики.
Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке или оставшейся крошке печенья. Уберите в холодильник на 30 минут для застывания.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали переговоров России и Ирана по меморандуму с США
Прогулка по тротуару закончилась больницей для женщины под Калининградом
Трамп предсказал действия Ирана по ядерной программе
Тихая роскошь спальни: как создать ощущение премиального комфорта
Секретное оружие Лукашенко: как Белоруссия ответит на провокации Зеленского
Ракетная атака на Воронеж 22 июня: что известно сейчас, сколько погибло
Стало известно о самочувствии помещенной в СИЗО беременной дагестанки
Шаман пообещал проклясть футболиста перед матчем ЧМ-2026
Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
СК России завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж
Минобороны отчиталось о сбитых за 13 часов беспилотниках ВСУ
«Разложить взрывные устройства»: агент Киева назвал цель сорванного теракта
Археологи нашли в древнем городе торс статуи Геракла
Убивавший собак ради «лечебного жира» живодер не избежал правосудия
Двое россиян готовили подрыв поезда по заданию Киева
Подросток пострадал от удара БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке
Появились подробности атаки ВСУ на предприятие в Воронеже
Текстильные привычки: какие решения делают жизнь комфортнее каждый день
«Защитное кольцо» Крыма, последняя воля Золотухина: что дальше
Экс-политика признали виновным в 18 сексуальных преступлениях
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.