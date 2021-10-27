Патрушев рассказал о причастности трудовых мигрантов к наркоторговле

Приезжающие в Россию трудовые мигранты массово участвуют в распространении наркотиков. Несколько сотен из них привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в ЦФО, сообщает ТАСС.

В ходе проведённых в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Более шестисот граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности, — сказал он.

Патрушев также отметил, что с начала текущего года в Центральной России изъято из незаконного оборота более шести тысяч тонн наркотических и психотропных веществ. Это более чем в два раза превышает показатель 2020 года.

В общей сложности к уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением наркотиков, привлечено около 13 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

По словам Патрушева, раскрываемость таких преступлений в ЦФО в последний год выросла вдвое. Однако их число также растёт, поэтому от правоохранительных органов требуется дальнейшая активизация работы и повышение её эффективности.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала крупнейший канал поступления и реализации синтетических наркотиков в даркнете. Силовики задержали пятерых участников преступной группировки.