Россиян ждёт голосование по поправкам в Конституцию, оно продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Среди прочих изменений, которые предлагается внести в Основной закон, есть пункт о патриотическом воспитании молодёжи. В Совете Федерации убеждены, что оно должно стать частью государственной политики, о чём сообщили на пресс-конференции, посвящённой социальным поправкам. Педагоги заочно называют «уроки мужества» неэффективными. Требуется ли молодым людям патриотическое воспитание, разбирался NEWS.ru.

В одной из поправок в Конституцию страны сказано, что государство «создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей и воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». Глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко считает, что в случае принятия поправки позволят усовершенствовать и усилить патриотическое воспитание молодёжи.

Не всегда в семье прививают это чувство (патриотизма. — NEWS.ru). Но важно, чтобы в государстве были люди, которые являются патриотами своей родины. Очень важно, чтобы вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, тоже были частью государственной политики. Поправки в Конституцию как раз и дадут реальные возможности для этого. Будут приняты дополнительные законы и подзаконные акты. Инна Святенко председатель комитета Совета Федерации по социальной политике председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

При этом в стране уже существует ряд законов об обязательном патриотическом воспитании молодёжи. Например, постановление правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Согласно ему, в стране утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». В неё входят самые разнообразные инициативы — от конкурса дипломных работ выпускников исторических факультетов, связанных с героическим прошлым России, до организации фотовыставок с военным уклоном.

Принятие поправок в основной закон страны способствует развитию новых инициатив, направленных на развитие патриотического воспитания молодёжи. В эту возрастную категорию входят люди от 14 до 35 лет, уточнила Инна Святенко.

Новые уроки?

«Усиление патриотического компонента в образовании» в случае принятия поправок в Конституцию спрогнозировал руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв. По его мнению, появится много разных методических пособий, лекций, уроков, направленных на воспитание любви к родине. Кроме того, на эти цели уйдёт много государственных средств.

Эта поправка рассчитана, прежде всего, на старшее поколение, которое уверено в недостаточном патриотизме молодёжи. Тема усиления воспитательного компонента в образовании близка нашим нынешним политикам, многие из которых находятся в почтенном возрасте. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Подход российских чиновников к вопросу воспитания патриотизма в корне неверен, считают опытные учителя. Педагог, член Российской академии образования Борис Бим-Бад сообщил, что в России часто ставится знак равенства между понятиями «патриотическое воспитание» и «военное воспитание». Преподаватели на уроках рассказывают о подвигах героев, победах в войнах, популяризируют военное обмундирование и соответствующие порядки, однако, по мнению специалиста, такой подход неэффективен.

Патриотизм начинается с любви к малой родине, к природе родного края, а не с винтовки в руке. Поэтому лучший способ воспитать в ребёнке патриота — сводить в поход или рассказать об архитектурных достопримечательностях. Борис Бим-Бад педагог, член Российской академии образования педагог, член Российской академии образования

Патриотическое воспитание в современной школе выстроено формально, рассуждает в беседе с NEWS.ru заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург. Педагоги должны заполнять огромное количество бумаг вместо того, чтобы вести детей в поход или ставить с ними спектакли.

Приведу пример. В школе есть «парта героя», где когда-то сидел герой СССР. Сверху педагогам идёт установка — нужно письменно отчитаться, сколько детей сидело за ней в месяц, в год. Как будто патриотизм передаётся через спинной мозг. Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования № 109 заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования № 109

Задача взрослого человека — помочь ребёнку сформировать собственное мировоззрение, ничего не навязывая и не прививая, считает Ямбург. Самый эффективный способ общения — это живой разговор, а не отчёт о проведённых мероприятиях.