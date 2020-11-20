Патриарх Кирилл зарегистрировался в «Одноклассниках»

https://static.news.ru/photo/9e9d3f3c-2b1c-11eb-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неожиданным образом отметил 74-летие. Он завёл официальный аккаунт в «Одноклассниках».

Сегодня социальные сети — это пространство, где люди могут общаться друг с другом и свободно выражать своё мнение по тем или иным вопросам, в частности по вопросам веры. Призываю пользователей социальных сетей помнить, что от нашего поведения в Интернете в немалой степени зависит отношение общества к вере и Церкви, — написал предстоятель РПЦ в своём первом посте.

Разумеется, Кирилл не будет вести аккаунт сам, этим займётся пресс-служба патриарха. Ожидается, что на странице будут размещаться цитаты из его проповедей, а также фрагменты выступлений и фотоотчёты.

Как отметил в своём Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, это не первый опыт сотрудничества РПЦ с «Одноклассниками». Он также напомнил, что у патриарха есть и страницы в Facebook и «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 74-м году жизни умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.