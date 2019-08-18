Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал спрос на маршруты поездов «Ласточка» с августа 2018 года по август 2019-го и назвал наиболее популярные направления.

Чаще всего пассажиры пользовались направлениями Краснодар — Сочи, Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново. Маршрут из Москвы во Владимир занимает четвёртую строчку рейтинга, пятую — Санкт-Петербург — Псков....