https://static.news.ru/photo/8137b5fc-c1ec-11e9-b2e9-fa163e074e61_660.jpgПатриарх КириллФото: Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press
Патриарх Кирилл накануне Преображения Господня совершил 18 августа всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга и призвал прихожан не забывать о его временной оккупации в советский период.
По словам предстоятеля Русской церкви, невозможно забыть, какое запустение творилось в самом сердце Санкт-Петербурга.
Как будто в насмешку над религиозными чувствами людей здесь был устроен атеистический музей. Тогда мы приходили сюда не для того, чтобы знакомиться с безумными экспонатами, а чтобы увидеть красоту Божиего дома, временно оккупированного тёмной силой, — цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.
Он подчеркнул, что позже произошло преображение духовной жизни и всего народа России.
Ранее News.ru писал, что в Успенском соборе Московского Кремля 28 июля прошла праздничная божественная литургия, посвящённая Дню Крещения Руси. Службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После литургии состоится крестный ход к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме, у которого патриарх проведёт молебен.