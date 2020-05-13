Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9f946cde-953b-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если у умершего пациента была пневмония и положительный ПЦР-тест на COVID-19, то тогда патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса. Об этом рассказал главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц.

Есть чёткие критерии, как ставить диагноз «коронавирусная инфекция». Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус. При этом мы учитываем те заболевания сопутствующие, которые, к несчастью, есть у всех нас, — отметил специалист.

Зайратьянц подчеркнул, что диагноз пациентов в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия. По его словам, оперативный штаб предоставляет точную информацию, учитывающую все факторы, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются органом — мишенью номер один.