«Это не лёгкие»: патологоанатом назвал главную мишень COVID-19 в организме

https://static.news.ru/photo/487c5432-7fda-11ea-b266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются мишенью болезни номер один.

Такие выводы он сделал на основе наблюдения за больными COVID-19, а также после вскрытия скончавшихся от инфекции. Эксперт также привёл данные китайских исследователей, которые говорят о том, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода.

По словам Эдигера, которые приводит ИА «Общественная служба новостей», то, что происходит с больным, «это никакая не пневмония»:

Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением лёгких.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Учёные говорят, что в ряде случаев жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции на него иммунной системы.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.