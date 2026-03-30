Пастуший пирог — нежнее лазаньи и сытнее мясной запеканки: готовлю вместо привычного ужина, и семья просит добавки

Беру картофель, мясной фарш и овощи — и собираю пастуший пирог, который получается сытнее любой мясной запеканки и нежнее лазаньи.

Получается обалденная вкуснятина: сочная мясная начинка с морковью, луком и ароматными специями, а сверху — шапка воздушного картофельного пюре с расплавленной сырной корочкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофеля, 500 г мясного фарша (говядина или смесь), 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, 50 мл мясного бульона или воды, 100 г твёрдого сыра, 3 столовые ложки сливочного масла, 50 мл молока, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки чёрного перца, растительное масло для жарки.

Картофель отварите до готовности, разомните в пюре с сливочным маслом и молоком, посолите. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на масле, добавьте фарш, обжаривайте до румяности, всыпьте чеснок, томатную пасту, бульон, соль и перец, тушите 10 минут. Форму для запекания смажьте маслом, выложите мясную начинку, сверху распределите картофельное пюре, посыпьте тёртым сыром. Выпекайте при 200°С 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим — этот пирог заменит и первое, и второе.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.