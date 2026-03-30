30 марта 2026 в 15:35

Пастуший пирог — нежнее лазаньи и сытнее мясной запеканки: готовлю вместо привычного ужина, и семья просит добавки

Фото: D-NEWS.ru
Беру картофель, мясной фарш и овощи — и собираю пастуший пирог, который получается сытнее любой мясной запеканки и нежнее лазаньи.

Получается обалденная вкуснятина: сочная мясная начинка с морковью, луком и ароматными специями, а сверху — шапка воздушного картофельного пюре с расплавленной сырной корочкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофеля, 500 г мясного фарша (говядина или смесь), 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, 50 мл мясного бульона или воды, 100 г твёрдого сыра, 3 столовые ложки сливочного масла, 50 мл молока, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки чёрного перца, растительное масло для жарки.

Картофель отварите до готовности, разомните в пюре с сливочным маслом и молоком, посолите. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на масле, добавьте фарш, обжаривайте до румяности, всыпьте чеснок, томатную пасту, бульон, соль и перец, тушите 10 минут. Форму для запекания смажьте маслом, выложите мясную начинку, сверху распределите картофельное пюре, посыпьте тёртым сыром. Выпекайте при 200°С 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим — этот пирог заменит и первое, и второе.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
Общество
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
Обычные творожные запеканки в прошлом: «Карамельная феерия» — пирог из творога с обалденным вкусом
Общество
Обычные творожные запеканки в прошлом: «Карамельная феерия» — пирог из творога с обалденным вкусом
Беру яблоко и быструю овсянку — пеку «пухлый» пирог без муки: не шарлотка, а нежнее и ароматнее
Общество
Беру яблоко и быструю овсянку — пеку «пухлый» пирог без муки: не шарлотка, а нежнее и ароматнее
Секретный постный салат: усмирите чревоугодие по-мексикански
Семья и жизнь
Секретный постный салат: усмирите чревоугодие по-мексикански
Добавила это в фарш — и ужин смели за обе щеки. Люля-кебабы с секретом, или зразы наоборот
Общество
Добавила это в фарш — и ужин смели за обе щеки. Люля-кебабы с секретом, или зразы наоборот
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Мужчина выиграл в лотерею 108 млн рублей благодаря блокноту покойного отца
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

