Секретный постный салат: усмирите чревоугодие по-мексикански

Салат, который легко собрать из доступных продуктов, может удивить глубиной вкуса — особенно в пост. В этом варианте простая комбинация фасоли, кукурузы и томатов раскрывается за счет одного неожиданного приема. Именно поэтому вкусный салат с красной фасолью здесь превращается в лучший рецепт в пост без лишних затрат.

Чтобы приготовить вкусный салат с красной фасолью, понадобятся: красная фасоль консервированная (250 г), кукуруза (200 г), томаты (2 шт.), красный лук (1 шт.), чеснок (1 зубчик), сок лайма (2 ст. л.), растительное масло (2 ст. л.), копченая паприка (1 ч. л.), молотый кумин (0,5 ч. л.), щепотка соли и свежая кинза по вкусу.

Главный нюанс — фасоль перед смешиванием слегка прогревают на сухой сковороде с паприкой и кумином 2 минуты. Это раскрывает аромат и придает «мексиканскую» глубину. Затем соединяют все ингредиенты, добавляют сок лайма и масло, аккуратно перемешивают. Так получается лучший рецепт в пост, который не требует сложных техник.

В результате — сочный, пряный и сытный вкусный салат с красной фасолью, который подходит и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

Калорийность на 100 г: 120 ккал.

БЖУ: 4,9/4,1/15.

