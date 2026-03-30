Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 13:54

Секретный постный салат: усмирите чревоугодие по-мексикански

Вкусный салат с красной фасолью «Мексиканский» — лучший рецепт в пост
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат, который легко собрать из доступных продуктов, может удивить глубиной вкуса — особенно в пост. В этом варианте простая комбинация фасоли, кукурузы и томатов раскрывается за счет одного неожиданного приема. Именно поэтому вкусный салат с красной фасолью здесь превращается в лучший рецепт в пост без лишних затрат.

Чтобы приготовить вкусный салат с красной фасолью, понадобятся: красная фасоль консервированная (250 г), кукуруза (200 г), томаты (2 шт.), красный лук (1 шт.), чеснок (1 зубчик), сок лайма (2 ст. л.), растительное масло (2 ст. л.), копченая паприка (1 ч. л.), молотый кумин (0,5 ч. л.), щепотка соли и свежая кинза по вкусу.

Главный нюанс — фасоль перед смешиванием слегка прогревают на сухой сковороде с паприкой и кумином 2 минуты. Это раскрывает аромат и придает «мексиканскую» глубину. Затем соединяют все ингредиенты, добавляют сок лайма и масло, аккуратно перемешивают. Так получается лучший рецепт в пост, который не требует сложных техник.

В результате — сочный, пряный и сытный вкусный салат с красной фасолью, который подходит и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

  • Калорийность на 100 г: 120 ккал.

  • БЖУ: 4,9/4,1/15.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального стейка из тунца.

фасоль
салаты
пост
рецепты
кукуруза
обеды
ужины
Александра Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Противопожарный режим установили в Кузбассе
«Понял ошибку»: Коростелев о четвертом месте в олимпийском скиатлоне
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.