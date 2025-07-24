Пастрома без коптильни — сочная и ароматная: идеально для бутербродов

Пастрома из индейки или курицы — это отличный способ приготовить мясо вкусно и без лишних хлопот. Грудка получается сочной, ароматной и отлично подходит как для бутербродов, так и для закусок. Все просто: минимум действий и максимум результата.
Ингредиенты:
- грудка индейки или куриная грудка — 1 кг;
- вода — 1 стакан;
- соль — 1 ст. л.;
- чеснок — 5–6 зубчиков;
- смесь перцев — по вкусу;
- оливковое масло — для смазывания.
Приготовление:
- Растворите соль в воде и погрузите грудку на 2 часа.
- Достаньте мясо, обсушите. Противень застелите фольгой, выложите грудку.
- Нашпигуйте чесноком, смажьте смесью масла и перцев.
- Разогрейте духовку до 250 °C. Запекайте 20 минут.
- Выключите духовку и не открывайте 2 часа.
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