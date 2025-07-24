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24 июля 2025 в 15:19

Пастрома без коптильни — сочная и ароматная: идеально для бутербродов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пастрома из индейки или курицы — это отличный способ приготовить мясо вкусно и без лишних хлопот. Грудка получается сочной, ароматной и отлично подходит как для бутербродов, так и для закусок. Все просто: минимум действий и максимум результата.

Ингредиенты:

  • грудка индейки или куриная грудка — 1 кг;
  • вода — 1 стакан;
  • соль — 1 ст. л.;
  • чеснок — 5–6 зубчиков;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • оливковое масло — для смазывания.

Приготовление:

  1. Растворите соль в воде и погрузите грудку на 2 часа.
  2. Достаньте мясо, обсушите. Противень застелите фольгой, выложите грудку.
  3. Нашпигуйте чесноком, смажьте смесью масла и перцев.
  4. Разогрейте духовку до 250 °C. Запекайте 20 минут.
  5. Выключите духовку и не открывайте 2 часа.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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