Пастрома без коптильни — сочная и ароматная: идеально для бутербродов

Пастрома из индейки или курицы — это отличный способ приготовить мясо вкусно и без лишних хлопот. Грудка получается сочной, ароматной и отлично подходит как для бутербродов, так и для закусок. Все просто: минимум действий и максимум результата.

Ингредиенты:

грудка индейки или куриная грудка — 1 кг;

вода — 1 стакан;

соль — 1 ст. л.;

чеснок — 5–6 зубчиков;

смесь перцев — по вкусу;

оливковое масло — для смазывания.

Приготовление:

Растворите соль в воде и погрузите грудку на 2 часа. Достаньте мясо, обсушите. Противень застелите фольгой, выложите грудку. Нашпигуйте чесноком, смажьте смесью масла и перцев. Разогрейте духовку до 250 °C. Запекайте 20 минут. Выключите духовку и не открывайте 2 часа.

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