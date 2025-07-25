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25 июля 2025 в 15:01

Подарок леса: рецепт грибного супа из лисичек

Подарок леса: рецепт грибного супа из лисичек Подарок леса: рецепт грибного супа из лисичек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы будете без ума от этого ароматного грибного супа из лисичек. Всем понравится его нежная сливочная текстура. Рецепт — на NEWS.ru.

Вам понадобятся 300 г свежесобранных лисичек, 1 золотистая луковица, 1 морковь, 2 картошки, 1,5 л ароматного бульона, 100 мл деревенских сливок, щепотка морской соли, молотый душистый перец и свежая зелень.

Чтобы приготовить этот грибной суп, нужно аккуратно очистить лисички щеточкой и нарезать их на одинаковые ломтики. Лук нашинкуйте полукольцами, морковь натрите крупно, обжарьте на топленом масле до мягкости.

Добавьте грибы к овощам и томите на среднем огне 8 минут. Потом в наш грибной суп из лисичек влейте горячий бульон и отправьте туда кубики картофеля. Варить до тех пор, пока не сварится картошка. Вводим подогретые сливки, и все!

общество
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супы
Алина Ясинская
А. Ясинская
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