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25 июля 2025 в 11:11

Готовлю тыквосырники каждое утро — еще никто в семье не проспал завтрак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тыквенные сырники — это яркий и полезный вариант классического блюда, который подойдет для завтрака или полдника. Нежная текстура, сладковатый вкус и насыщенный цвет делают их особенно аппетитными. Приготовление простое, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • тыквенное пюре — 200 г;
  • мука рисовая — 60 г;
  • сахар — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйца, тыквенное пюре и сахар в блендере.
  2. Добавьте муку и перемешайте до однородной массы.
  3. Сформируйте сырники влажными руками.
  4. Выложите на пергамент и выпекайте при 180 градусах до румяности.
  5. По желанию можно обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
тыквы
сырники
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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