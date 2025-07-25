Готовлю тыквосырники каждое утро — еще никто в семье не проспал завтрак

Тыквенные сырники — это яркий и полезный вариант классического блюда, который подойдет для завтрака или полдника. Нежная текстура, сладковатый вкус и насыщенный цвет делают их особенно аппетитными. Приготовление простое, а результат порадует всю семью.
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- тыквенное пюре — 200 г;
- мука рисовая — 60 г;
- сахар — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте творог, яйца, тыквенное пюре и сахар в блендере.
- Добавьте муку и перемешайте до однородной массы.
- Сформируйте сырники влажными руками.
- Выложите на пергамент и выпекайте при 180 градусах до румяности.
- По желанию можно обжарить на сковороде до золотистой корочки.
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