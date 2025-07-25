Готовлю тыквосырники каждое утро — еще никто в семье не проспал завтрак

Готовлю тыквосырники каждое утро — еще никто в семье не проспал завтрак

Тыквенные сырники — это яркий и полезный вариант классического блюда, который подойдет для завтрака или полдника. Нежная текстура, сладковатый вкус и насыщенный цвет делают их особенно аппетитными. Приготовление простое, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

яйца — 2 шт.;

тыквенное пюре — 200 г;

мука рисовая — 60 г;

сахар — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте творог, яйца, тыквенное пюре и сахар в блендере. Добавьте муку и перемешайте до однородной массы. Сформируйте сырники влажными руками. Выложите на пергамент и выпекайте при 180 градусах до румяности. По желанию можно обжарить на сковороде до золотистой корочки.

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