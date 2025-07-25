Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 14:43

Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины

Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете рецепт густого вкусного джема из красной смородины? Он есть на NEWS.ru! Никаких желирующих добавок не надо.

Необходимые компоненты: 1 кг отборных ягод красной смородины, 1,2 кг кристаллического сахара, 3 столовые ложки фильтрованной воды.

Как готовить джем из красной смородины: ягоды отделить от кистей и промыть в дуршлаге под слабой струей, дать стечь излишкам влаги. В эмалированной посуде прогреть ягоды с водой на умеренном огне 8–10 минут до выделения сока.

Протереть распаренную ягоду через мелкое сито деревянной ложкой, оставляя жмых. В очищенное пюре ввести сахар, оставить для растворения на 25 минут, чтобы джем из красной смородины получился вкусным.

Варить при постоянном помешивании 35–40 минут до достижения желаемой плотности. Горячий джем из красной смородины пакуем в стерильные банки. И все!

общество
рецепты
домашние заготовки
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦБ раскрыл, как будет снижаться ключевая ставка
МВД закрыло вопрос ужесточения требований к водителям старше 60 лет
Что взять в поездку на машине с палаткой? Полный список, советы, лайфхаки
В Таиланде введено военное положение
Помощник Путина раскрыл, как купировать военные угрозы на Черном море
Трампу предложили способ урегулировать конфликт на Украине
В Обнинске, где дети-мигранты изнасиловали 4-летнюю девочку, прошел рейд
Из-под завалов в Саратове извлекли еще одно тело
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из черной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.