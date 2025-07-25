Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины

Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины

Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины

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Необходимые компоненты: 1 кг отборных ягод красной смородины, 1,2 кг кристаллического сахара, 3 столовые ложки фильтрованной воды.

Как готовить джем из красной смородины: ягоды отделить от кистей и промыть в дуршлаге под слабой струей, дать стечь излишкам влаги. В эмалированной посуде прогреть ягоды с водой на умеренном огне 8–10 минут до выделения сока.

Протереть распаренную ягоду через мелкое сито деревянной ложкой, оставляя жмых. В очищенное пюре ввести сахар, оставить для растворения на 25 минут, чтобы джем из красной смородины получился вкусным.

Варить при постоянном помешивании 35–40 минут до достижения желаемой плотности. Горячий джем из красной смородины пакуем в стерильные банки. И все!