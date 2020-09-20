Пашаев заявил, что Ефремов готовился к 10 годам лишения свободы

https://static.news.ru/photo/2909730a-fb27-11ea-9fe0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы. Ранее за смертельное ДТП артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился, — рассказал в эфире НТВ Пашаев.

По его словам, Ефремов был уверен, что попадёт в колонию, так как потерпевшие не хотели идти на контакт.

Защитник, лишённый после этого громкого дела адвокатского статуса, рассказал, что стал сотрудничать с артистом после того, как об этом попросили хорошие знакомые, знавшие результаты его работы за 10 лет. Пашаев подчеркнул, что в его практике «ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные». Он выразил уверенность, что если бы Ефремов был «простым гражданином», ему бы дали условный срок.

Экс-адвокат также опроверг утверждения правозащитников, что Ефремов остался недоволен его работой. Артист, по его словам, не отказался от встречи в СИЗО, сказал, что нужно ему передать. Также Пашаев признался, что уже получил гонорар за защиту Ефремова. Сумму вознаграждения он разглашать не стал, объяснив это «адвокатской тайной», при этом он уточнил, что нулей в этой сумме много. Пашаев считает, что заслужил такой гонорар, так как был проделан большой объём работы.

Как писал NEWS.ru, Эльман Пашаев 18 сентября был лишён статуса адвоката Советом Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей, ему присуждено 800 тысяч рублей.