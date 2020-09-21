Пашаев: в машине Ефремова в момент ДТП было минимум три человека

https://static.news.ru/photo/44824f4a-fc07-11ea-98e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Бывший адвокат осуждённого к восьми годам лишения свободы актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что, по его данным, в машине артиста в момент аварии было минимум три человека.

Как пояснил защитник, он неоднократно консультировался со специалистами-автотехниками и криминалистами.

Если сзади никто не сидит, спинка сиденья с пассажирской стороны не может сломаться, — сказал Пашаев в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, добавив, что результаты одной из экспертиз показали наличие отпечатков пальцев Михаила Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны.

Экс-адвокат сообщил, что, согласно имеющимся в его распоряжении результатам экспертиз, эпителий актёра был найден лишь на подушке безопасности автомобиля, а за рулём отпечатки пальцев принадлежат другому человеку.

Если интересно, то я их предоставлю, — сказал Пашаев.

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с адвокатом Эльманом Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист рассказал, что Пашаев его подставил.

Публичное поведение Пашаева по отношению к клиенту привлекло внимание не только общественности, но и Министерства юстиции РФ. Именно Минюст направил своё представление в Адвокатскую палату о лишении Пашаева статуса адвоката. 18 сентября он был этого статуса лишён. Вторым защитником актёра стал адвокат Роман Филиппов, писал NEWS.ru.