Пашаев рассказал, при каком условии Ефремов избежал бы реального срока

https://static.news.ru/photo/443fb4ac-fb38-11ea-8e8f-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев, лишённый на год профессионального статуса, рассказал журналистам, при каком условии его экс-подзащитный Михаил Ефремов мог бы избежать реального срока. Артист был приговорён к восьми годам заключения за смертельное ДТП в центре Москвы.

Пашаев отметил, что ни один из его клиентов за десять лет работы не был приговорён к реальному сроку за аварию. Даже если он устроил ДТП в пьяном виде, подчеркнул юрист. Как сказал адвокат, именно поэтому Ефремову посоветовали обратиться к нему, ведь «знающие люди» были наслышаны о его успехах.

Добиться условного срока для своего последнего подзащитного Пашаев якобы не смог из-за общественного внимания и известности артиста.

Если бы Ефремов был простым гражданином, о котором никто не знал, он бы получил условный срок и домой поехал, — заявил Пашаев в эфире телеканала НТВ.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей, ему присуждено 800 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, в деле Ефремова обнаружилась цепь мистических совпадений. Каждое из них связано с трагической в контексте этой истории цифрой «8».