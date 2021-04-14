Пашаев рассказал, как у Ефремова дела в колонии

https://static.news.ru/photo/561ca432-9d2c-11eb-b37b-96000091f725_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал NEWS.ru, что в колонии артист занят работой в швейном отделе.

Он работает в швейном отделе. Шьёт, но я не уточнял, что, — заявил юрист.

Пашаев убеждён, что бывший подзащитный не держит на него обиду после судебного процесса.

Какие обиды? Это Добровинский (адвокат пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП. — NEWS.ru) лапшу на уши ему вешал, чтобы он наговаривал на Пашаева, что он во всём виноват, и тогда ты получишь четыре года срок условный в апелляцию, — отметил экс-адвокат актёра.

По его словам, у Ефремова нет никаких оснований и морального права держать на него зло.

Ну не может быть он на меня обижен. Если он обиженный — это другой разговор, я не в курсе, но так — нет, — подытожил Пашаев.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин заявил, его доверитель трудится в швейной мастерской, где изготавливаются защитные комбинезоны. Артист вставляет в них молнии. Пока он не занимается никакой творческой самодеятельностью в колонии, но если появится такая возможность, то он готов. Со своей женой актёр может общаться практически без ограничений.

Как писал NEWS.ru, в суд было передано дело о лжесвидетельствовании в пользу Михаила Ефремова. Обвиняемыми по нему проходят три свидетеля защиты, которые утверждали, что в момент смертельной аварии актёр был на пассажирском сидении.

8 июня 2020 года артист за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон доставки Lada. Его водитель на следующий день умер в реанимации. Авария произошла на Смоленской площади в Москве. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.