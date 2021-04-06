Дело о лжесвидетельствовании в пользу Михаила Ефремова передано в суд

МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна, трёх свидетелей защиты по делу актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Их обвиняют в даче ложных показаний. Все три свидетеля утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сидении.

Окончено предварительное расследование трёх уголовных дел, возбуждённых по части 1 статьи 307 УК РФ «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Уголовные дела с утверждёнными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, — заявила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

20 августа 2020 года Эльман Пашаев, защищавший артиста, зачитал в Пресненском суде показания ключевого свидетеля обвинения Александра Кобеца. Мужчина утверждал, что случайно оказался на месте смертельной аварии, он гулял неподалёку. Когда он подбежал к автомобилю, то увидел за рулём молодого человека, который пытался освободиться от подушки безопасности. Причём этот человек точно был не Ефремовым, говорилось в показаниях, поскольку у него были чёрные волосы без седины, а на вид ему было около 38 лет. Кобец утверждал, что где-то раньше видел водителя, но точно не помнил где. Ефремов, по его словам, вышел из машины со стороны пассажирского сидения. Он отметил, что волосы артиста «были похожи на волосы Аллы Пугачёвой».

Эльман Пашаев Сергей Булкин/NEWS.ru

В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачёвой, — заявил Кобец.

При этом у ключевого свидетеля оказались серьёзные проблемы со зрением: мужчина совсем не видит правым глазом. На заседании суда он с трудом смог разглядеть гособвинителя, который сидел рядом с ним, в двух метрах.

У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, правым не вижу, — ответил свидетель прокурору на вопрос, почему он не водит машину.

При этом в день аварии Ефремова мужчина был без очков. Он утверждал, что забыл их дома. Кроме того, в одном из московских дворов мужчина выпил полтора литра пива. Также ключевой свидетель обвинения не смог узнать себя на видеозаписи. Он жаловался, что картинка была «искажённая».

Другой свидетель защиты Андрей Гаев — приятель Александра Кобеца — также утверждал, что видел Ефремова на пассажирском сидении.

Я увидел Сашу, «Ладу» и наискосок пассажирскую дверь джипа. Она открывается, оттуда мужчина вышел. У него были волосы взлохмаченные, от удара шею чесал. По нему видно, что он сонный, нетрезвый, напился. Знакомое лицо, не мог понять, откуда это лицо. Потом через две секунды понимаю, что это актёр. Саша ко мне подходит и говорит: «Валим отсюда», я ему сказал: «Смотри, это Ефремов», — заявил Гаев во время заседания суда.

Гавриил Григоров/ТАСС

Примечательно, что мужчина ранее был осуждён на три года за истязание жены, которую избил при разводе.

Третий свидетель Леван Бадасян, согласно показаниям, не присутствовал на месте ДТП Ефремова, но видел, что похожий на артиста человек садился в свой джип, но не за руль, а на заднее сидение.

Я в этот день попал на переулок Плотников, в этом районе я покупаю сигареты. Время было примерно 21:10. Улицы пустые, машин нет. Иду, и передо мной идёт человек шагов за 15. Недалеко стоял автомобиль Grand Cherokee с номером 808, этот человек сел в автомобиль на заднее сиденье. Он был в бейсболке, — рассказал Бадасян.

Эти показания не помогли Ефремову. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Было установлено, что 8 июня, будучи пьяным, Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee протаранил на встречной полосе фургон Lada курьерской доставки. Его водитель Сергей Захаров скончался на следующий день в реанимации. 22 октября Мосгорсуд сократил Ефремову срок до 7,5 года.

9 февраля 2021 года Ефремов в ходе расследования дела о лжесвидетельствовании на его процессе рассказал, что Эльман Пашаев, ныне лишённый статуса адвоката, предлагал «купить свидетелей для суда». По словам артиста, Пашаев утверждал, что знает людей, которые могут сказать, что не видели Ефремова за рулём джипа. За эту «услугу» юрист якобы взял 1,5 млн рублей за каждого свидетеля, а те получили на руки только 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канала Mash.

Юрист Александр Добровинский, который представлял на суде семью погибшего Сергея Захарова, рад, что его услышали и дела в отношении трёх лжесвидетелей переданы в суд. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Моё мнение я высказал после того, как вышел из зала суда, выслушав этих людей. Я понял, что это лжесвидетели, моя обязанность привлечь их к уголовной ответственности. Хорошо, что суд и следствие меня услышали. Я очень этому рад, потому что нельзя играть с правосудием. Я думаю, что на этом следствие не остановится. Лжесвидетели нашлись каким-то образом, потому что их искали. Я думаю, что следующим этапом будет привлечён [к ответственности] человек или люди, которые их нашли, — заявил Добровинский.

Он также отметил, что Эльман Пашаев не оспорил публикацию Telegram-канала Mash о якобы предложении «купить свидетелей», «значит он согласен с этим».