Пашаев отказался защищать Собчак после нападения в монастыре

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Юрист Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова, отказался работать с телеведущей Ксенией Собчак, когда ей потребовалась помощь.

Я Собчак отказал, когда в Свердловской области якобы было совершено преступление и неправомерные действия по отношению к ней. Когда я посмотрел, как она падает, то сразу сказал: «Мне одного шоу хватило, второго не надо», — признался Пашаев в эфире НТВ.

По его словам, он больше не хочет связываться с представителями шоу-бизнеса.

Авария с участием Михаила Ефремова

8 июня вечером в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения протаранил фургон курьерской службы на своём внедорожнике Jeep Grand Сherokee. Позже в крови актёра также нашли наркотики. Управлявший фургоном 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест. Позже он записал видеообращение к семье погибшего.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

После этого Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева. Он нашёл нового адвоката. Им оказался Владимир Васильев. Юрист рассчитывает, что актёр получит условный срок в связи с признанием им вины.

Нападение на Собчак в женском монастыре

Собчак со своей командой приехала в Среднеуральский женский монастырь, чтобы собрать материалы для своего будущего фильма, и подверглась нападению. Защитники настоятеля побили и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал журналистке о фактах издевательств над детьми в монастыре.

Собчак опубликовала фильм «Монастырь особого назначения» 20 июля. Он рассказывает о жизни в монастыре, нравах его обитателей и о его настоятеле — скандальном схиигумене Сергии (Николай Романов). Он один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование.

В июне его подвергли церковному суду и отстранили от богослужений, в ответ схиигумен забаррикадировался в монастыре. На защиту обители поспешили казаки и другие и священнослужители, а также ряд известных личностей.

Отец Сергий отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки», писал NEWS.ru.