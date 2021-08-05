Партии смогут наблюдать онлайн только за пятой частью участков на выборах

На предстоящий выборах в Государственную думу представители партий смогут одновременно осуществлять онлайн-наблюдение за 18,9 тысячи участков для голосования. Это следует из презентации, размещённой в Telegram ведомства.

Всего в России есть больше 97 тысяч участков для голосования — столько было на выборах президента в 2018 году. Одна партия сможет одновременно наблюдать за 1260 участками, всего наблюдателей смогут привлечь 15 партий. Таким образом, наблюдение онлайн будет организовано примерно на пятой части всех существующих участков.

Всего видеонаблюдением с онлайн-трансляцией будут оборудованы больше 50 тысяч участков. Ещё около 5,6 тысячи получат видеонаблюдение без трансляции на служебном портале.

Предлагаемый Центральной избирательной комиссией подход, конечно, может быть подвергнут критике, конечно, могут быть какие-то другие предложения. Мы не говорим, что это идеальное и завершённое решение, — заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что видеозаписи будут храниться год.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьянца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».