https://static.news.ru/photo/239ac7be-bd40-11e9-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Очередной музыкальный фестиваль пройдёт в московском парке Горького параллельно с массовыми протестами за честные выборы. Мероприятие, запланированное на 17 августа, будет посвящено дню рождения исторической зелёной зоны.

Фестиваль, посвященный 91 годовщине Парка Горького, пройдёт 17 августа. Для гостей праздника организаторы подготовили настоящее музыкальное шоу и необычные угощения, — говорится на сайте парка .

Посетителям обещают свободный вход, а также то, что «финальной точкой праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы». При этом какой именно коллектив должен выступить в день протестов за честные выборы в Москве, не сообщается.

Как писал News.ru, ранее организаторы митинга «Вернём себе право на выборы — 3» подали в столичную мэрию заявку на проведение новой акции 17 августа. По словам главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева, требования оппозиционеров не отличаются от предыдущих протестов.

Власти Москвы в дни протестов 27 июля, а также 3 и 10 августа устраивали в парке Горького фестивали еды и музыки, которые впервые были анонсированы всего за несколько дней до их начала. Некоторые хедлайнеры, изначально указанные на афишах этих мероприятий, от выступления отказывались. Речь идёт о Максиме Покровском («Ногу свело»), группах «Браво» и Tequilajazzz, а также об участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.