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Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств

13:34, 05 августа 2021
Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press
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Пара московских сатанистов призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Об этом пишет Mash.

Под подозрением находятся Андрей Трегубенко и Ольга Большакова. Изначально пару задержали за наркотики, однако уже на допросе молодые люди признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Оба убитых доверяли подозреваемым. Они тоже увлекались эзотерикой, поэтому без сомнений согласились поехать с парой. Оба считались пропавшими без вести с 2016 года. Жертв искали полиция, волонтёры и родители, однако найти так и не смогли.

Отмечается, что в тусовке сатанистов, в которой состояли Трегубенко и Большакова, обо всём знали. Там делились деталями произошедшего и обсуждали произошедшее.

Ранее в Хакасии зарезали семью из пяти человек. Убийца не пожалел даже двух детей. Подозреваемый был задержан — им оказался бывший уголовник.

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