Папа Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством

Глава католической церкви поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. Папа Франциск обратился к верующим из библиотеки Апостольского дворца Ватикана по случаю праздника Богоявления, которое в среду отмечает Римско-католическая церковь.
С любовью обращаюсь к братьям и сёстрам Восточных церквей — католических и православных, — которые в соответствии со своей традицией отмечают завтра Рождество Господа. Направляю им самые искренние поздравления со святым Рождеством, — сказал понтифик, слова которого приводит РИА Новости.
В среду папа Франциск отслужил в Соборе Святого Петра торжественную мессу в честь праздника Богоявления.