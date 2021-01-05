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Папа Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством

14:47, 06 января 2021

Глава католической церкви поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. Папа Франциск обратился к верующим из библиотеки Апостольского дворца Ватикана по случаю праздника Богоявления, которое в среду отмечает Римско-католическая церковь.

С любовью обращаюсь к братьям и сёстрам Восточных церквей — католических и православных, — которые в соответствии со своей традицией отмечают завтра Рождество Господа. Направляю им самые искренние поздравления со святым Рождеством, — сказал понтифик, слова которого приводит РИА Новости. 

В среду папа Франциск отслужил в Соборе Святого Петра торжественную мессу в честь праздника Богоявления.

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