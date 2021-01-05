Папа Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством

Глава ЛДПР Владимир Жириновский отметил 50-летие супружеской жизни с Галиной Лебедевой. Золотую свадьбу они сыграли в узком кругу в одном из московских ресторанов.

Мы собрались под Рождество. И вот 50 лет назад это случилось, 6 января 1971 года. Какая-то радость была, потому что событие первое, — цитирует «МК» Жириновского. Лидер ЛДПР добавил, что...