Курорты выбыли: пандемия изменила предпочтения на авиаперелёты у россиян

https://static.news.ru/photo/51cf999c-9040-11ea-a7b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предпочтения россиян, которые выбирают поездки по России на самолёте, изменились на фоне пандемии коронавируса. В апреле курорты исчезли из рейтинга наиболее востребованных маршрутов.

Приобретённые людьми билеты проанализировали специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip. По их данным, по сравнению с мартом вдвое увеличился спрос на перелёты до Минеральных Вод. Махачкалу, Новосибирск и Ростов-на-Дону стали выбирать чаще на 66%. На 55% чаще россияне стали посещать Элисту.

Вместе с тем Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство в рейтинге самых востребованных авианаправлений, передаёт РИА Новости.

Аналитики предположили, что большинство перелётов в апреле были связаны с рабочими поездками или с делами, которые невозможно было перенести на более поздний период даже на фоне эпидемии коронавируса.

При этом подавляющее большинство — 92% пассажиров — предпочли приобретать билеты как можно ближе к дате поездки. Таких людей стало больше на 18%.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры в самолётах должны будут носить маски и перчатки после снятия режима ограничений по полётам.