Семья актёра Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет, на собственные средства поставила ему памятник. Мемориал расположен на Новодевичьем кладбище и выполнен в соответствии с прижизненными пожеланиями самого артиста.
В церемонии открытия памятника приняли участие вдова Этуша Елена, коллектив Театра Вахтангова, актёры, режиссёры, передаёт
Ранее News.ru писал, что тысячи поклонников Этуша пришли 12 марта к Театру имени Вахтангова, чтобы проводить народного артиста СССР, яркого актёра театра и кино в последний путь. Точная причина смерти не сообщается, но по словам его дочери, скорее всего, у артиста отказало сердце.