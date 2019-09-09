https://static.news.ru/photo/d23b06ba-d31d-11e9-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Семья актёра Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет, на собственные средства поставила ему памятник. Мемориал расположен на Новодевичьем кладбище и выполнен в соответствии с прижизненными пожеланиями самого артиста.

В церемонии открытия памятника приняли участие вдова Этуша Елена, коллектив Театра Вахтангова, актёры, режиссёры, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что тысячи поклонников Этуша пришли 12 марта к Театру имени Вахтангова, чтобы проводить народного артиста СССР, яркого актёра театра и кино в последний путь. Точная причина смерти не сообщается, но по словам его дочери, скорее всего, у артиста отказало сердце.