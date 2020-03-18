https://static.news.ru/photo/51289f1a-6918-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Лимонов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме направлено предложение установить в Москве памятник писателю Эдуарду Лимонову.

Как сообщает «Коммерсант», с предложением обратился друг писателя — главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. В качестве возможных вариантов установки памятника называются Триумфальная площадь, площадь Краснопресненской Заставы или Большая Сухаревская площадь.

Кроме того, Хасавов предложил использовать уже готовую скульптуру авторства Михаила Баскакова, изобразившего Лимонова «задумчиво бредущим вперёд» с «опущенной в раздумьях» головой и полутораметровым обрезком арматуры в правой руке. При этом писатель ещё при жизни одобрил проект.