В комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме направлено предложение установить в Москве памятник писателю Эдуарду Лимонову.
Как
Кроме того, Хасавов предложил использовать уже готовую скульптуру авторства Михаила Баскакова, изобразившего Лимонова «задумчиво бредущим вперёд» с «опущенной в раздумьях» головой и полутораметровым обрезком арматуры в правой руке. При этом писатель ещё при жизни одобрил проект.
Эдуард Лимонов (настоящая фамилия — Савенко) родился 22 февраля 1943 года. С 1974-го по 1991-й жил в США и во Франции. В 1976 году получил широкую известность после написания романа «Это я — Эдичка».
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